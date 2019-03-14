За сутки в Telegram пришли три миллиона новых пользователей, написал 14 марта основатель мессенджера Павел Дуров. Примерно половину этого времени продолжался сбой в работе Facebook и Instagram, включая их мессенджеры.

Источник в Telegram подтвердил TechCrunch, что сбой мог стать причиной наплыва новых пользователей. Он добавил, что так всегда бывает во время поломок у конкурирующих платформ.

В январе 2018 года ежедневный прирост пользователей Telegram составлял 500 тысяч человек. 28 марта Дуров сообщил, что сервис регистрировал 700 тысяч новых пользователей в день. С 16 апреля мессенджер блокируют в России, сообщает телеканал «Дождь».

По оценке создателя и руководителя сервиса Combot Федора Скуратова, сейчас Telegram регистрирует девять миллионов новых пользователей в месяц, то есть в среднем около 300 тысяч человек в сутки.

Глобальный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp начался около 19:00 мск 13 марта. Пользователи не могли обмениваться сообщениями, публиковать записи и просматривать ленту, у некоторых сервисы не открывались. 14 марта сервисы начали восстанавливаться. О полном восстановлении в Facebook сообщили в 19:20 мск. Причиной сбоя представители компании назвали неправильную настройку сервера.