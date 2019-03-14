В Мумбаи рухнул пешеходный мост возле железнодорожной станции. В настоящее время известно о двух погибших, и более двух десятков человек получили травмы.

Инцидент произошел сегодня вечером, 14 марта. Пешеходный мост, ведущий на платформу железнодорожной станции, обрушился во время часа пик, когда по нему шло множество спешащих по своим домам людей.

Сейчас спасатели разбирают образовавшиеся завалы. Число пострадавших постоянно растет. В настоящее время известно о том, что в больницы с травмами разной степени тяжести доставлены, как минимум, 23 человека.

Возбуждено уголовное дело. Причина обрушения пока что не называется. Местные полицейские сообщают, что движение на улице заблокировано.

Minval.az