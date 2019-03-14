Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в 2018 году в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Международная организация уголовной полиции распространила в отношении двух десятков саудовцев «красные уведомления», означающие предписание о задержании. Ордера выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства Хашукджи.

Предписания об аресте были выданы Интерполом по запросу Турции, передает ТАСС.

Minval.az