Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Brexit ведутся очень плохо.

«Я предсказал Brexit. Я был прав. Я удивлен, как плохо это все ведется с точки зрения переговоров. Я считаю, что переговоры могли бы вестись по-другому. Это сложная ситуация. Очень сложный вопрос.», — сказал он на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Он отметил, что хотел бы заключения торговой сделки как с Великобританией, так и со странами Евросоюза. В свою очередь Варадкар сообщил, что сожалеет в связи с решением Великобритании выйти из ЕС, сообщает РИА Новости.

Напомним, что парламент Великобритании в среду вечером окончательно проголосовал против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения. Голосование по выходу страны из ЕС без сделки прошло после того, как во вторник депутаты повторно отвергли предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с ЕС.

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