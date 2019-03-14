В принятом единогласно документе говорится, что общественность должна получить возможность ознакомиться с докладом Мюллера в том виде, в каком он представит его генпрокурору США за исключением информации, которая не может быть предана огласке по американским законам, тогда как члены конгресса должны в соответствии с резолюцией получить полный текст документа.