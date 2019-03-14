Дата: 2019/03/14 18:44
Раздел: Мир
Просмотров:
40
Новости друзей
Другие новости раздела
Интерпол выдал ордера на арест подозреваемых в убийстве Джамаля Хашукджи
Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в 2018
Йенс Столтенберг: Brexit не изменит отношения с Британией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Британия останется сильным и важным союзником альянса даже после выхода из
Трамп прокомментировал переговоры вокруг Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Brexit ведутся очень плохо. »Я предсказал Brexit.
Конгрессмены проголосовали за публикацию доклада спецпрокурора Мюллера
Палата представителей конгресса США приняла рекомендательную резолюцию о необходимости публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера после окончания расследования
США перебросили в Европу три бомбардировщика B-52H
В ближайшее время на авиабазу Фэрфорд прибудет еще несколько таких бомбардировщиков.
Иран провел крупные учения с ударными беспилотниками в Персидском заливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) провел крупные учения в районе Персидского залива, где
ЕС выделит €1,5 млрд сирийским беженцам в Турции
Евросоюз выделит 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции в рамках соглашения по миграционному кризису, заключенного в
В Китае родители пошли на штурм школы, где детей кормили едой с плесенью
В китайском городе Чэнду родители учеников частной экспериментальной школы устроили акцию протеста и попытались прорваться в учреждение,
СМИ: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Пентагон планирует провести испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).