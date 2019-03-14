Самый дорогой в мире парфюм — за 4,572 миллиона дирхамов (почти 1,3 миллиона долларов) — представлен в Дубае.

Как передает РИА Новости, духи носят название «Shumukh» (в переводе с арабского — «заслуживающий самого высокого») от Nabeel и входят в серию The Spirit of Dubai. Украшенные драгоценными камнями — бриллиантами, жемчугом, топазами и другими, — а также золотом и серебром, духи в данный момент выставлены в одном из торговых центров Дубая Dubai Mall. Желающие могут посмотреть на них до конца марта.