Евросоюз выделит 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции в рамках соглашения по миграционному кризису, заключенного в марте 2016 года между Брюсселем и Анкарой.

Как передает ТАСС, об этом заявила в четверг глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, выступая на министерской части международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

«ЕС выделяет второй транш в размере 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции», — сказала она.

Кроме того, Евросоюз выделит более €1 млрд гуманитарной помощи народу Сирии и сирийским беженцам на 2019-2020 годы.

«Я горда объявить, что ЕС выделит более €560 млн на 2019 год и такую же сумму на 2020 год. Более того, мы намерены сохранить этот уровень и в 2021 году», — сказала она.

По словам Могерини, эти средства пойдут на удовлетворение потребностей народа Сирии, а также сирийских беженцев в соседних странах — Ливане и Иордании. Она в очередной раз подчеркнула, что ЕС является самым большим донором Сирии: с 2011 года сообщество выделило более €7 млрд гуманитарной помощи этой стране, не считая новой суммы.

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