Пентагон планирует провести испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Речь идет о крылатой ракете с радиусом действия около одной тысячи километров, а также о баллистической ракете с дальностью три-четыре тысячи километров. Отмечается, что ядерного оружия на них не будет. Испытания первой ракеты пройдут в августе, а второй — в ноябре.

Издание подчеркивает, что если страны смогут договориться о соблюдении ДРСМД до выхода из него, то развертывание вооружения может быть отменено.

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