В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) в будущем могут закрыть так называемые центры профессиональной переподготовки, в которых массово содержатся мусульмане. Такое заявление сделал глава региона Шохрат Закир, передает South China Morning Post.

«Количество лагерей будет постепенно сокращаться, и число людей в них тоже. Если однажды обществу тренировочные центры больше не будут нужны, они постепенно исчезнут», — сказал он.

Закир стал первым представителем власти в Китае, который открыто заявил, что лагеря для мусульман — временная мера, отмечает газета. Он не смог назвать точное число заключенных, однако указал, что их меньше миллиона.

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