Гоночный директор автогонок «Формула-1» Чарли Уайтинг умер на 67-м году жизни в Мельбурне.

Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передаёт ТАСС.

Причиной его смерти стала легочная эмболия.

«Я с огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли, — заявил президент FIA Жан Тодт. — Я знал Чарли Уайтинга много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и неподражаемой фигурой в «Формуле-1», которая воплощала этику и дух этого фантастического вида спорта. «Формула-1» потеряла верного друга и харизматичного посла автогонок. Все мои мысли, мысли FIA и всего автоспортивного сообщества сейчас находятся с его семьей, друзьями и всеми любителями «Формулы-1».

Уайтинг начал свою работу в «Формуле-1» в 1977 году в команде «Хескет». В FIA британец перешел 1988 году, а должность гоночного директора он занимал с 1997 года.

В пятницу в Мельбурне стартует очередной, 70-й по счету сезон «Формулы-1».

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