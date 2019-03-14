Соединённые Штаты могут ввести ограничительные меры против стран, которые поддерживают действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе против России.

Об этом заявил министр энергетики страны Рик Перри.

«Я скажу вам с человеческой точки зрения. Блокирование поставок медикаментов и продовольствия в Венесуэлу недопустимо. Для стран, которые поддерживают режим Мадуро, есть очень сильный сигнал, на мой взгляд. Идея о том, что США располагают возможностью ввести санкции против стран, поддерживающих режим, вполне приемлема», — цитирует ТАСС американского министра.