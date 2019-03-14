Британские депутаты проголосовали в среду за поправку к правительственному законопроекту, препятствующую реализации Brexit без сделки при любых обстоятельствах. Предложение, внесенное депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман, поддержали 312 народных избранников, против выступили 308 депутатов, передаёт Trend.

Позднее депутаты выскажутся по поводу предложения премьер-министра Терезы Мэй исключить сценарий выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Однако формулировка Мэй относится исключительно к 29 марта, в то время, как поправка Спелман более широкая и подразумевает, что Brexit без сделки не может быть осуществлен никогда. Подобные поправки не являются для правительства юридически обязывающими.

Minval.az