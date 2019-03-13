Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила против импичмента президента Дональда Трампа, за что была им горячо поддержана.

Сам Трамп заявил в среду, что для импичмента нет никаких оснований, потому что он «не сделал ничего плохого» и даже напротив — улучшил ситуацию в экономике и во многих других сферах.

«Ситуация в экономике и с безработицей — лучше, чем когда-либо, вооруженные силы и ветераны чувствуют себя лучше, чем когда-либо, и еще много успехов», — написал Трамп в Twitter.

Трамп напомнил, что решение об импичменте выносится за преступления и правонарушения, которых он не совершал.

При этом глава Белого дома назвал свои два года президентства «самыми успешными в истории».

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