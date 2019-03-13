В Минюсте США рассказали о раскрытии самой крупной в своей практике схемы мошенничества при поступлении в вузы. Богатые родители, включая актеров, бизнесменов и других знаменитостей, «проталкивали» своих детей в лучшие университеты страны.Естественно, за деньги, и немалые.

Ведомство обвинило 50 человек, в том числе 33 родителей. Наиболее известные из них — актрисы Фелисити Хаффман («Отчаянные домохозяйки») и Лори Лафлин («Полный дом»), пишет «Медуза». Каждому из обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Уильям («Рик») Сингер — руководитель компании по подготовке к поступлению в университеты — по совместительству был главой благотворительной организации, через которую клиенты передавали ему за услуги взятки под видом пожертвований. Он организовал схему «поступления» в учебные заведения детей богатых родителей и в итоге признал вину.

В частности, Сингер занимался подтасовкой при сдаче тестов SAT и ACT, которые учитывают американские колледжи при наборе студентов. Родителям это стоило от 15 до 75 тысяч долларов.

Сначала дети, по его совету, добивались отсрочки сдачи экзамена якобы из-за трудностей в обучении. Затем в качестве места проведения теста они выбирали одну из двух школ, где у Сингера были знакомые в администрации. Еще один участник схемы давал детям правильные ответы, исправлял ошибки в тесте или вовсе писал его за них. За каждый тест он получал 10 тысяч долларов.

Фелисити Хаффман в конце 2017 года заплатила Сингеру 15 тысяч долларов за помощь ее дочери получить хороший результат в тесте SAT.

Кроме того, за взятки в несколько сотен тысяч долларов тренеры вузов набирали детей как спортсменов вне зависимости от их реальных успехов в спорте. Таким образом за 500 тысяч долларов дочери актрисы Лори Лафлин и ее мужа, дизайнера Моссимо Джанулли поступили в университет Южной Калифорнии как участницы команды по гребле, хотя вообще не занимались этим видом спорта. Тренерам Сингер представил фото девушек на тренажерах для гребцов.

В числе вузов, в которые поступили дети богатых клиентов Сингера, были Йельский и Стэнфордский университеты, университеты Джорджтауна, Техаса, Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Как считают следователи, зачастую дети не знали, что поступили в университет в результате мошенничества, никому из них обвинения не предъявлены. Вузы сами будут решать, как поступить со своими «блатными» студентами.

Хаффман отпущена под залог в 250 тысяч долларов, ей запрещено выезжать в другие штаты, отмечает Русская служба BBC. Джанулли суд назначил залог в размере миллиона долларов.

Minval.az