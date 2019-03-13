Российская компания, связанная с Евгением Пригожиным, ведет на Мадагаскаре добычу магния, геологов охраняют бойцы ЧВК «Вагнер», а перед президентскими выборами в стране работали политтехнологи из России. Об этом говорится в расследовании издания «Проект» об интересах бизнесмена, которого называют «поваром Путина», в Африке, передает «Дождь».

По словам одного из источников «Проекта», работавшего на Мадагаскаре политтехнолога, Пригожин заинтересовался Африкой примерно в конце 2017 года. Он, как пишет издание, «смог выгодно подать» Владимиру Путину идею о том, что Москва может стать влиятельнее Китая в странах третьего мира.

При Пригожине в Петербурге возник «неформальный аналитический центр», где координировалась работа по Африке. Среди руководителей центра «Проект» упоминает политтехнолога Игоря Осадчего, который фигурировал в публикации хакерской группировки «Шалтай-Болтай» как глава «внешнего отдела» «фабрики троллей».

В ЦАР, согласно расследованию, побывали около 30 человек, чью работу оплачивали структуры Пригожина. Один из них, врач-невролог, рассказал, что в Петербурге занимается восстановлением людей с огнестрельными ранениями, называющих себя «членами спортивной секции».

Российские политтехнологи полгода помогали в Мадагаскаре вести предвыборные кампании нескольким кандидатам в президенты, пишет «Проект». Согласно письму одного из политконсультантов, заказчиком работы выступал Пригожин. Эксперты получали деньги в кассах в Москве и Петербурге после перевода от физлица.

В ноябре 2018 года в нескольких десятках групп «ВКонтакте», в названиях которых было слово «Мадагаскар», почти одновременно опубликовали 33 одинаковых поста. Там была карта Мадагаскара, геотег «провинция Антананариву» и ссылка на статью о начале выборов президента. Статья опубликована на сайте информационного агентства «Политика сегодня», учредителем которого выступает «Федеральное агентство новостей», связанное с Пригожиным. Среди пабликов, где появился пост, один, например, посвящен мультфильму «Пингвины Мадагаскара», а среди участников нет жителей этой страны. «Проект» отмечает, что публикации не привели к росту посещаемости сайта.

Политтехнологи почти ничего не знали о ситуации на острове, некоторые не имели опыта полевой работы. По словам одного из участников поездки, «стояла задача сделать вид соучастия: мы там были, за древко держались, а без нас бы знамя упало». Он утверждает, что экспертам поручили поддержать действующего президента Эри Радзаунаримампианину, однако затем «кандидаты, на которых делалась ставка, менялись несколько раз».

Ни один из политиков, на кого первоначально рассчитывали политтехнологи, не прошел во второй тур. К концу кампании они начали работать с будущим победителем Андри Радзуэлине, но, как пишет издание, он и так считался одним из фаворитов гонки, а помощь ему обещали США и Китай.

По словам одного из собеседников, «затраты были очень большие, но эффект никого не волновал». Однажды сотрудники штаба президента расписали консультантам, какая помощь нужна от России, включая, оружие, гуманитарные грузы и помощь для борьбы с последствиями шторма: «Написали смету примерно на $100 миллионов. Фактически это были взятки». «Помощь» политик в итоге не получил.

На Мадагаскаре занимается добычей хрома и ведет переговоры о добыче золота российская компания Ferrum Mining, связанная с политтехнологами Пригожина. Чтобы помочь государственной Kraomita Malagasy, оказавшейся в сложном финансовом положении, они подписали соглашение о создании совместного предприятия – Kraoma Mining. В России у Ferrum Mining один сотрудник, компанию зарегистрировали в Петербурге в ноябре 2017 года.

Kraomita Malagasy уже выплатила около $400 тысяч на долги по зарплате сотрудников и медикаменты. Однако из-за неизвестного происхождения денег рабочие объявили забастовку, проект пришлось приостановить.

Защиту геологов и приглашенных из России политтехнологов, возможно, обеспечивали наемники из ЧВК «Вагнер», с ними на острове находились военные советники из ФСБ и ГРУ.

Один из собеседников «Проекта» считает, что у Кремля нет опыта и денег, чтобы полноценно конкурировать с Китаем в Африке. Он отмечает, что возможности петербургского аналитического центра ограничиваются визитами африканских дипломатов и спортсменов.

Minval.az