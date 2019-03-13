Создатель Всемирной паутины Тим Бёрнерс-Ли в честь 30-летия Интернета решил опубликовать открытое письмо. В нём он выделил ряд проблем Сети, а также способы их решения.

Тим считает, что его творение не только облегчило жизнь людям, но и привнесло достаточно много плохого в неё. Несмотря на это, учёный полагает, что за следующие 30 лет всё можно изменить к лучшему.

Бёрнерс-Ли выделил три главные проблемы: низкое качество онлайн-дискурса и травля, умышленно злонамеренное поведение (хакерские атаки, преследование, преступное поведение), а также рекламные модели, поощряющие кликбейт и вирусное распространение неправдивой информации, сообщает life.ru.

Тим считает, что решить эти проблемы можно с помощью новых правил пользования, которые ограничат действия злоумышленников и будут при этом гарантировать защиту прав и свобод для обычных пользователей.