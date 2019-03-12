Пользователи нашли старый аккаунт герцогини Сассекской в Twitter. Многие посты Меган Маркл показались поклонникам очень любопытными.

Супруга принца Гарри на протяжении трех лет вела страницу под псевдонимом The Working Actress, где публиковала свои размышления и шуточные замечания. Благодаря этому аккаунту поклонники узнали, что герцогиня долгое время увлекалась китайской иглотерапией и аюрведой, передает интернет-газета dni.ru.

«Когда мой врач вводит одну иглу в мой лоб, он в шутку называет меня единорогом. Удивительно, но это повышает мне настроение», «Встретилась с индийским доктором. Разговор с ним перевернул мой мир. Сейчас я чувствую себя девочкой-хиппи, которая обожает нетрадиционную медицину», – делилась со своими подписчиками она.

Minval.az