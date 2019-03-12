США и радикальное движение «Талибан» выработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом. Об этом сообщил во вторник в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

«Только что закончил марафонский раунд переговоров с представителями движения «Талибан» в Дохе. Условия для мира улучшились. Ясно, что все стороны хотят положить конец войне. Несмотря на рывки вперед и откаты назад, мы удержали ситуацию под контролем и сделали подлинные шаги», — написал дипломат.

«Мир в Афганистане требует соглашения по четырем вопросам: контртеррористические гарантии со стороны талибов, вывод войск США и их союзников, межафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня. На январских переговорах мы достигли принципиального согласия по этим четырем элементам. Теперь мы согласовали проект договоренности по первым двум», — отметил Халилзад, передает ТАСС.

По его словам, когда будет окончательна завершена разработка проекта графика вывода войск, а также эффективных мер борьбы с терроризмом, движение «Талибан» и другие афганцы, включая правительство, начнут межафганские переговоры по политическому урегулированию и всеобъемлющему прекращению огня. «Мой следующий шаг это межведомственные обсуждения в Вашингтоне и консультации с другими партнерами. Мы вновь скоро встретимся с талибами, но никакой окончательной договоренности нет, пока не согласовано все», — подчеркнул в заключение Халилзад.

Minval.az