Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном во вторник.

Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие чрезвычайного положения в отношениях с Ираном, объявленного 15 мая 1995 года.

Данное уведомление будет опубликовано в так называемом федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства США.

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