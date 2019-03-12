Гражданин Турции проник на территорию посольства США в Афинах и заявил о желании

получить политическое убежище и был арестован охраной.

Он улучил момент, когда его не видела греческая охрана американского диппредставительства, перелез через высокий железный забор и попытался приблизиться к зданию посольства с целью выразить протест из-за того, что ему не дают политическое убежище в США, передает ТАСС. При этом упоминается, что он связан с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Турок не сумел продвинуться далеко от забора, так как его сразу же заметили американские охранники и задержали. В посольстве США от каких-либо комментариев отказались.

Согласно сообщению, эта уже вторая попытка проникновения на территорию посольства США за последние 20 дней.

Ранее, 20 февраля 35-летний турецкий гражданин перелез через забор и попытался пройти к зданию американского диппредставительства. Его задержали во дворе, передали греческим властям, которые завели на него дело по обвинению в нарушении общественного порядка. Молодой человек тогда утверждал, что он является бездомным и пролез на территорию посольства с целью попросить политическое убежище.

Предположительно, речь идет об одном и том же турецком гражданине. Сведения о его личности не сообщаются.

Minval.az