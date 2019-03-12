Россия больше не является стратегическим партнером Европейского союза, и подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) нуждается в пересмотре.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.

Европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает к майским выборам, призывают ЕС к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией и обосновывают свой вывод тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства ныне противоречат целям и базовым ценностям ЕС, передает агентство «Интерфакс».

Главное неприятие европейских парламентариев вызывают действия России в отношении Украины, начиная с 2014 года.

Европарламент считает, что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные второй статьей СПС, больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть.

Minval.az