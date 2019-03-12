Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии в ближайшем будущем начнет выдачу паломникам электронных виз. Подавать просьбу о выдаче можно будет через интернет, процедура получения займет несколько минут, пишет Newsru.co.il.

«В настоящее время иностранные паломники должны обращаться в посреднические компании у себя на родине. Теперь они смогут получить электронные визы согласно квотам», — сказал координатор компьютеризации процесса выдачи виз Абдул-Рахман Шамс.

В 2019 году хадж пройдет с 9 по 14 августа. Во многих странах процесс подачи заявлений уже завершился.

Хадж считается одним из пяти столпов ислама. Каждый правоверный, если ему позволяют здоровье и финансовое состояние, должен хотя бы раз в жизни принять в нем участие. Ежегодно хадж совершают более двух миллионов паломников.

Minval.az