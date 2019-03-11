Не менее 12 человек погибли из-за сильного дождя, обрушившегося на Сан-Паулу и его окрестности.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал UOL со ссылкой на службы спасения региона.

Метеорологи полагают, что дождь будет продолжаться еще не менее 48 часов. Губернатор штата Жоау Дориа призвал население не покидать своих домов без необходимости. «Это позволит избежать неудобств [для коммунальных служб и спасателей] и не будет подвергать опасности ваши жизни», — говорится в обращении главы региона.

Известно, что при обрушении строений в результате схода оползней погибли не менее пяти человек. Еще не менее троих утонули в потоках дождевой воды. Среди жертв есть годовалый ребенок.

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