По данным агентства, алжирский лидер также принял решение отложить на более поздний срок проведение в стране выборов. Изначально они были намечены на 18 апреля этого года.
Такое решение А.Бутефлики последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.
10 февраля 2019 года А.Бутефлика объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах этого года. После этого на улицы ряда городов вышли недовольные этим решение жители страны.
82-летний А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году А.Бутефлика перенес инсульт.