Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе попросил выделить $500 млн на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии «злонамеренному» влиянию РФ, говорится в документе, распространенном на сайте Белого дома.

«Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии», — отмечается в нем.

В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также — меры по укреплению коллективной безопасности и сохранению территориальной целостности союзников США, сообщает Интерфакс.

Кроме того, средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые, по мнению администрации США, российская сторона пытается использовать в своих целях. В частности, речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

В этом же запросе Д.Трамп заявляет о необходимости сфокусироваться на «стратегическом соперничестве» с Россией и Китаем.

Ранее американские СМИ писали, что вряд ли этот бюджетный запрос получит одобрение в Конгрессе США, где большинство в Палате представителей в настоящее время представлено членами Демократической партии США.

Minval.az