Минфин США ввел санкции в отношении банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с ситуацией в Венесуэле.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник.

«Еврофинанс Моснарбанк» является российско-венесуэльским совместным банком, действующим в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Боливарианской Республики Венесуэла об учреждении российско-венесуэльского банка. Россия и Венесуэла договорились о создании банка развития на базе «Еврофинанс Моснарбанка» для финансирования совместных проектов в 2009 году.

Кредитная организация находится на 96 месте среди российских банков по размеру активов.

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