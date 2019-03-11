Производитель электромобилей Tesla отказался от планов закрыть большинство розничных магазинов, что позволило бы компании снизить цены на свою продукцию в среднем на 6%.

Tesla заявила, что в последние две недели проверила эффективность каждого из своих магазинов и решила закрыть вдвое меньше торговых точек, чем планировалось сначала. Из-за этого компании придется поднять цены на электромобили в среднем на 3% по всему миру.

Подорожание произойдет после 18 марта и коснется седана Model S и кроссовера Model X. Повышение цен не затронет базовую версию седана Model 3 за 35 тысяч долларов — только более дорогую комплектацию модели.

Model 3 — самый доступный электромобиль в линейке Tesla. Компания долгое время не могла выйти на необходимые объемы его производства, из-за чего терпела убытки и стала объектом расследования об обмане инвесторов.

Model 3 выпускается с 2017 года, но базовая версия этой модели, стоящая 35 тысяч долларов, появилась в продаже только в марте. Цена Model S начнется от 70 тысяч долларов, Model X — от 79 тысяч долларов.

Minval.az