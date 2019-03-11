Акции авиастроительного концерна Boeing на предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник упали на 8,7% — до $386 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки снижаются на фоне авиакатастрофы самолета Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines, которая произошла 10 марта в Эфиопии. В результате крушения погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Среди погибших — представители 35 стран. Точные причины авиакатастрофы пока неизвестны.

После крушения самолета Ethiopian Airlines временно приостановила полеты этого лайнера. О приостановке полетов Boeing 737 Max 8 также объявили власти Китая и Монголии.

Это вторая катастрофа американского самолета этой модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море. В результате погибли 189 человек. После этого Boeing предупредил авиаперевозчиков, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета лайнеры могут самостоятельно уйти в крутое пике.

Minval.az