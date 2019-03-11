Соединенные Штаты вышли за рамки допустимого в своих комментариях касательно приобретения Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом заявил в понедельник Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.

«Те, кто нам не продали [зенитные ракетные комплексы] Patriot делают неверные заявления по теме нашего приобретения С-400, — сказал он.

— С-400 призваны обеспечить наши нужды для защиты воздушного пространства. И их заявления на эту тему уже пересекли черту допустимого».

Челик также обвинил США в политике двойных стандартов.

«Почему к покупке Грецией систем С-300 относятся нормально? Подобное отношение к Турции указывает на двойные стандарты», — отметил пресс-секретарь партии Эрдогана.

На прошлой неделе представители Пентагона и Госдепа заявили, что Турция столкнется с «серьезными последствиями» в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Более того, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Minval.az