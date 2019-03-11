Полиция Британии совместно с правительством разрабатывает базу ДНК собак, чтобы быстро находить их после очередного нападения на овец. Об этом сообщает газета Telegraph, передает Rtvi.

О такой базе в Соединенном королевстве задумались из-за участившихся случаев нападений на парнокопытных. Собаки гоняют и кусают овец. Иногда эти случаи приводят к летальному исходу.

Как пишет газета, в 2018 году нападения на овец обошлись британским фермерам в £1,2 млн ($1,56 млн). Особенно статистика ухудшилась в Уэльсе. Sky рассказывает, что в 2016 году собаки загрызли 15 тысяч фермерских животных. При этом на самом деле число может быть больше, так как позже выяснилось, что лишь 39% фермеров заявляют о таких случаях в полицию.

Теперь чиновники разработали специальные правила, которые оговаривают, как можно получить ДНК животного с овцы, на которую напала собака. Для этого необходимо взять мазки из раны овцы и из пасти собаки, а потом их сравнить. Основным фактором тут является скорость, с которой эксперты должны взять образец — если с этим затянуть, то идентифицировать собаку уже не получится.

Способ уже успешно использовали при поисках владельца собак, с которыми он охотился на зайцев, отмечает Telegraph.

Британская газета отмечает, что власти решили создать базы, используя уже имеющийся опыт городов Баркинг и Дагенхам. Там собак владельцев собак в обязательном порядке заставляют регистрировать своих животных.

Minval.az