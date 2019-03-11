Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник начал первый официальный визит в Ирак.

Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, Роухани в поездке сопровождает министерская делегация.

Во время трехдневного визита президент Ирана проведет встречи с иракским коллегой Бархамом Салехом, премьер-министром Аделем Абдель Махди, спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси и лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани.

Как ожидается, основной темой переговоров станет позиция Ирака на фоне антииранских санкций США и дальнейшее сотрудничество двух государств. Багдад ранее неоднократно подчеркивал, что не будет поддерживать действия Вашингтона в отношении Тегерана. В Ираке также осудили заявления президента США Дональда Трампа о планах использовать иракскую территорию для наблюдения за Ираном.

По данным The Islamic Republic News Agency, по итогам визита стороны подпишут пакет соглашений. Они обсудят перспективы укрепления сотрудничества в регионе, ситуацию в Сирии.

Minval.az