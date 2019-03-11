Крупная британская авиакомпания приняла решение приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
Как передает Газета.ру, об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Отмечается, что такое решение приняли, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа.
«Хотя причина печальной утраты в настоящее время не установлена, мы хотим обезопасить наших пассажиров и экипаж, поэтому приостанавливаем операции Boeing 737 Max 8», — говорится в заявлении.
Запрет на использование Boeing 737 Max 8 вводится с 11 марта и будет действовать до выяснения причин крушения самолета в Эфиопии.