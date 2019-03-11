Гражданин Греции Антониос Маврополулос из Афин остался в живых, потому что опоздал на рейс самолета, разбившегося в воскресенье в Эфиопии, передает РИА Новости со ссылкой на Greek Reporter.

Согласно газете, в интервью местному телеканалу ALPHA TVМаврополулос заявил, что он опоздал на самолет на две минуты.

«Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали», — приводит издание слова мужчины.

По словам Маврополулоса, его не впустили, потому что он опоздал и не успел сдать багаж. Когда стало известно об авиакатастрофе, полиция задержала его, так как он был единственным пассажиром, не севшим на рейс.

«Между мной и крушением не было логической связи, ведь мой багаж был со мной, вот почему они не стали долго меня допрашивать», — заявил Маврополулос.

На своей странице в Facebook мужчина опубликовал фотографию своего билета на рейс ET302.

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