В США трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке Келли Кэтлин покончила с собой. Спортсменке было 23 года, сообщает издание VeloNews.

По словам отца девушки Марка Кэтлин, тело велогонщицы обнаружили в ее дома в штате Калифорния. Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

Информацию о смерти спортсменки подтвердил председатель федерации велоспорта США Боб Демартини. «Для ее родных и близких наступило невероятно тяжелое время, мы хотим, чтобы их право на неприкосновенность личной жизни уважалось», — добавил он.

Келли Кэтлин получала золотые медали командной гонке в женском разряде на чемпионатах мира в 2016, 2017 и 2018 годах. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года она в составе сборной США взяла серебро.

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