Алжирский президент 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся в воскресенье на родину после двух недель пребывания в Швейцарии, где он находился для прохождения регулярного медицинского обследования, передает ТАСС со ссылкой на Alg24.

Самолет главы государства приземлился на военном аэродроме Буфарик, который расположен в провинции Блида.

Бутефлика отсутствовал в Алжире с 24 февраля. Все это время в стране регулярно проходили многотысячные манифестации протеста, участники которых требовали от Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах главы государства.

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