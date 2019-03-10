Власти Эфиопии объявили 11 марта днем траура по погибшим в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

«Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе», — говорится в сообщении офиса премьер-министра Абия Ахмеда в Twitter.

Утром в воскресенье самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — граждане 35 стран.

Minval.az