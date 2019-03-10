Автопроизводитель Kia представил на Женевском автосалоне концепт-кар Imagine, у которого вместо панели управления 21 дисплей. Об этом пишет Engadget.

В компании объяснили, что такой приборной панелью решили «подколоть» своих конкурентов, которые соревнуются в том, кто сможет сделать автомобиль с самым большим экраном.

Кроме двух десятков супертонких дисплеев в Imagine также установлены необычные сиденья, дизайн которых вдохновлен смятой бумагой.

В остальном модель напоминает представленный в прошлом году Kia Niro EV, но с более футуристическим дизайном.

Так как Imagine — концепт-кар, то в серийное производство его запускать не будут. Будет ли Kia развивать идею с несколькими дисплеями, в компании не говорят.

Minval.az