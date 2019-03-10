Президент Сирии Башар Асад принял в воскресенье помощника министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуна и заявил ему, что война против Сирии в основном ведется теперь в виде экономических санкций и блокады.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба канцелярии Асада.

«Война против Сирии начала принимать новые формы, основа которых – блокада и экономическая война. Инструменты международной политики сегодня изменились: разногласия, которые ранее разрешались путем диалога, теперь стали регулироваться другими путями. Используются другие методы – бойкот, отзыв послов, экономическая блокада, использование терроризма», — приводит пресс-служба слова Асада на встрече с китайским дипломатом и сопровождавшей его делегацией.

По словам сирийского президента, терроризм охватывает большие территории, а экстремистские идеи распространяются по всему миру, несмотря на расстояния. По его словам, борьба с терроризмом ведется не только в военном аспекте, гораздо важнее противодействовать идеологии боевиков.

«Именно борьба с терроризмом приведет в конечном итоге к политическому решению. Любые разговоры о политических решениях в свете распространения терроризма являются заблуждением и иллюзией», — отметил сирийский президент.

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