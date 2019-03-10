Участницы марша «Ночь феминисток» в Стамбуле, освистав азан, проявили неуважение к исламу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как сообщал телеканал T24, в пятницу полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участников приуроченного к 8 марта марша «Ночь феминисток». Перед началом марша женщины собрались на улицах, соседних с улицей Истикляль, и стали выкрикивать лозунги против полиции. Силы безопасности призвали участников акции разойтись, после чего применили слезоточивый газ и пластиковые пули. Часть демонстрантов полиция оттеснила к площади Таксим, остальных блокировала.

«Вы, наверное, видели неуважение, которое было проявлено во время марша по случаю женского дня под руководством (основной оппозиционной) Народно-республиканской партии (НРП) и (прокурдской) Партии демократии народов, когда они свистели и скандировали лозунги в Таксиме во время азана? История НРП полна случаев подобных грубых выпадов в отношении азана и мечетей, но происшедшее в Таксиме – это урок», — сказал Эрдоган, выступая в Мерсине. Трансляцию вел телеканал NTV.

Прервав свою речь для показа на большом экране кадров, снятых во время акции в Стамбуле, президент Турции отметил далее, что не хочет касаться других происшествий во время женского марша, которые он назвал «самым большим оскорблением для женщин». «Неуважение к азану указывает на то, как эти выборы (муниципальные выборы в Турции 31 марта) важны с точки зрения будущего нашей страны и нации», — добавил Эрдоган.

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