В Южной Африке кит проглотил туроператора Рэйнера Шимпфа. Видео произошедшего появилось на YouTube-канале Barcroft Animals.
Инцидент произошел в феврале в заливе Алгоа. 52-летний Шимпф с командой туристов отправились наблюдать за ходом сардин (природное явление, когда огромные косяки сардин плывут на север и уходят в океан — прим. «Ленты.ру»). Путешественники оказались в 25 милях (около 40 километров) от берега, где, по словам Шимпфа, его проглотил кит.
В ходе инцидента Шимпф не пострадал. Его семья отметила, что киты — не «людоеды», а «нежные животные».