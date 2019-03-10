В Калифорнии умер актер Джед Аллан (Jed Allan), известный по роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре». Об этом сообщает TVLine.

1 марта Аллану исполнилось 84 года.

Артист считается ветераном мыльных опер: в 1978 и 1979 годах он признавался лучшим актером этого формата по версии журнала Soap Opera Digest за роль в телесериале «Дни нашей жизни», который транслируется с ноября 1965-го по сей день. В этом сериале Аллан снимался с 1971-го по 1985 год.

С 1986-го по 1993 год актер играл СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре», снявшись в общей сложности в 1089 сериях. Эта роль принесла ему наибольшую популярность. Кроме того, Аллан появился в 18 сериях «Беверли-Хиллз, 90210».

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