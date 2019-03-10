Индийские военные на границе с Пакистаном сбили беспилотник, пытавшийся нарушить воздушное пространство Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, это уже третий беспилотник за последние недели, который Индия сбивает над границей. Предыдущие два случая произошли 27 февраля и 4 марта.

В конце февраля на границе Индии и Пакистана произошел воздушный бой, после того как индийские самолеты нарушили военное пространство соседней страны, чтобы атаковать базу террористов. Обе стороны утверждали, что сбили самолеты противника: Индия — один, Пакистан — два.

Minval.az