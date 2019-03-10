Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, сообщает The Wall Street Journal ссылаясь на свои источники.

Собеседники издания объяснили это необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске спускаемых модулей для естественного спутника Земли.

В целом администрация президента США намерена добиться от Конгресса выделения $21 млрд на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Это примерно на 2% меньше, чем NASA получило в текущем финансовом году, но на 5% (или $1,1 млрд) больше, чем космическое ведомство просило в прошлом году, уточнило издание.

По данным на сайте NASA, ведомство запрашивало $820,8 млн на программы освоения Луны в 2018 финансовом году, планировало запросить на 2019 финансовый год более $1 млрд, а в 2020 финансовом году — $912,7 млн.

Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

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