Скончался внук знаменитого адмирала Колчака, возглавлявшего Белое движение в начале XX века, Александр Ростиславович Колчак. Ему было 85 лет.

«С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает Вас, что утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошёл ко Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии», — говорится в сообщении Союза потомков Галлиполийцев, передает «Медиа Ньюс».

Сын адмирала Колчака Ростислав вместе с матерью покинул Россию в 1919 году. Внук прославленного главнокомандующего Александр Ростиславович родился в 1933 году. Он проживал в Париже. Окончил Сорбонну. Долгое время работал джазовым музыкантом, а также занимался созданием карикатур для одной из французских газет.

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