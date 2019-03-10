Венесуэльская оппозиция в скором времени столкнется с сильным противодействием со стороны правительства Николаса Мадуро.

Такое мнение высказал в субботу на митинге в столице страны лидер политических противников исполнительной власти Хуан Гуайдо.

«Наступят трудные дни по вине режима, нас будут пытаться разделить. При любом развитии событий мы должны быть едины и готовы действовать», — заявил он. По мнению Гуайдо, власти намерены вести с оппозицией борьбу на истощение. Он также добавил, что отправится в поездку по всей Венесуэле, чтобы привести своих сторонников в Каракас.

Венесуэльская оппозиция не прекратит уличные протесты, пока не достигнет желаемых результатов, заверил Гуайдо, передает ТАСС. «Мы будем оставаться на улицах до тех пор, пока не добьемся поставленных целей. Чтобы кончились мрак, голод и нищета, должны закончиться диктатура и узурпация власти» — подчеркнул Гуайдо.

Minval.az