Галактика Млечный путь, в которой находится Солнечная система, весит 1,5 триллиона солнц и имеет ширину в 256 тысяч световых лет. К таким выводам пришли ученые, изучив данные с космических телескопов Hubble и Gaia.

Для получения данных специалисты исследовали 46 скоплений звезд в центре галактики. Данные по 34 местам получены с помощью Gaia, а по остальным 12 — через Hubble.

Исследователи пояснили, что только путем объединения данных с двух телескопов удалось определить массу галактики. Таким образом Млечный путь получил статус выше среднего среди других галактик, передает телеканал «360».

«Чем массивнее галактика, тем быстрее движутся ее скопления под действием силы тяжести», — пояснила профессор Вин Эванс из Кембриджского университета. Она также пояснила, что им удалось измерить боковое движение скоплений звезд, из которого вычислили общую скорость, а после вывели массу.

Minval.az