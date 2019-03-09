Американская компания Facebook подала в суд на двух киевских программистов Андрея Горбачева и Глеба Случевского.

Их обвинили в мошенничестве и нарушении правил соцсети, сообщает The Daily Beast.

В Facebook утверждают, что украинцы, используя разнообразные онлайн-тесты, заражали браузеры пользователей расширениями, которые воруют личные данные, в частности, списки друзей.

Таким образом они скомпрометировали 63 тысячи аккаунтов.

И хотя отмечается, что в компании не смогли установить их мотивы, там считают, что украинцы хотели добиться большей правдоподобности своих рекламных объявлений, которые распространяли через вредоносное расширение, используя имена друзей для их большей правдоподобности.

Minval.az