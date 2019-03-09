Согласно сообщению индийских СМИ, это второй пакистанский БПЛА, сбитый на этой неделе.
В понедельник ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Индии в районе города Биканер.
Согласно сообщению индийских СМИ, это второй пакистанский БПЛА, сбитый на этой неделе.
В понедельник ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Индии в районе города Биканер.
Дата: 2019/03/09 23:35
Раздел: Мир
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