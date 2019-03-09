БПЛА нарушил воздушное пространство Индии около 19.30 по местному времени в районе города Ганганагар. Сразу после обнаружения дрон был сбит, сообщает газета India Express.

Согласно сообщению индийских СМИ, это второй пакистанский БПЛА, сбитый на этой неделе.

В понедельник ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Индии в районе города Биканер.