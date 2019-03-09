Префектура полиции Парижа сообщила, что в субботу в ходе манифестаций «желтых жилетов» в столице были задержаны 15 человек.

Сейчас стычки между полицией и протестующими проходят на Елисейских полях, сообщает телеканал CNews. Они произошли через полчаса после того, как все манифестации в городе официально завершились, а полиция вытеснила оставшихся «желтых жилетов» с расположенной рядом с «полями» площади Звезды — генерала де Голля.

Около сотни радикалов вышли затем на Елисейские поля с соседних с ними улиц, где они укрывались от стражей порядка. Они начали провоцировать полицию, кидая в нее камни и бутылки.

Стражи порядка ответили массовым применением водометов. В настоящее время ряды полицейских постепенно продвигаются по всей ширине Елисейских полей, вытесняя оттуда хулиганов. Днем в столице полиция насчитала 2,8 тыс. манифестантов.

Minval.az