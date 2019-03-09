Приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на митинге в Диярбакыре.

«Покупаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», — сказал он, сообщает ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что «условия использования российских С-400 также» не скрываются. Президент Турции выразил надежду, что проблемы в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за покупки у РФ систем ПВО «будут урегулированы так же, как это было сделано и по другим темам».

Minval.az